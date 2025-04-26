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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников сделал передачу в 3-м матче серии с «Нью-Джерси». У него 2 очка в 3 играх в текущем плей-офф НХЛ

Форвард «Каролины» ассистировал при шайбе Себастьяна Ахо в большинстве в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Девилс» (2:3 2ОТ, 2-1).

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