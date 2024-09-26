Решение принято: Освобождение Курской области или ядерный Армагеддон

Сегодняшнее заседание постоянного совещания Совета безопасности России, в ходе которого Владимир Путин анонсировал поправки в ядерную доктрину нашей страны ("Основы государственной политики в области ядерного сдерживания"), – чрезвычайно важное событие.
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