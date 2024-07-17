Нигерийский суд перенес слушания по делу Binance до получения заключения о состоянии здоровья Тиграна Гамбаряна

Федеральный высокий суд Абуджи снова отложил слушание по делу о финансовых преступлениях Binance до тех пор, пока не будет предоставлено официальное медицинское заключение о состоянии здоровья топ-менеджера криптобиржи Тиграна Гамбаряна.