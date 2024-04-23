Где сейчас синие московские ЛиАЗы, еще недавно возившие астраханцев по маршрутам

Теперь улицы Астрахани бороздят синие «Волгабасы» и «Газели-Сити» транспортной реформы. А что с московскими ЛиАЗами, окончательно ушедшими с маршрутов в прошлом году? Синие ЛиАЗы от Собянина (правильнее назвать их голубыми, но по документам они синие) появились в Астрахани в 2019 году и достались на правах аренды ООО «Автомиг» (которое до этого возило астраханцев на зеленых ЛиАЗах бывшего АстраханьПассажирТранса).