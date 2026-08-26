В Госдуме предложили обязать информировать покупателей о ДТП с участием автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем Председателя Госдумы Владиславом Даванковым обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением установить обязательство для продавцов автомобилей информировать покупателей о проведенных ремонтах и дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал транспортное средство.
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