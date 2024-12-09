Секреты за дверью: в Свердловской области визит 12-летнего мальчика к психологу обернулся раскрытием отчима-извращенца

Случай в Свердловской области привёл к серьёзным обвинениям в адрес бывшего мужа местной жительницы. Мать двоих детей, обеспокоенная замкнутостью своего 12-летнего сына, последовала совету тренера и отправила мальчика к психологу.
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