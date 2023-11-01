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Бывший тренер «Спартака» и сборной Романцев назвал «страшной дикостью» новость о задержании экс-футболиста Бугаева с наркотиками

Бывший тренер «Спартака» и сборной Романцев назвал «страшной дикостью» новость о задержании экс-футболиста Бугаева с наркотиками

Специалист признался, что после случившегося он постарается забыть фамилию экс-звезды «Торпедо» и участника Евро-2004Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев попался с полкило наркотиков в Краснодаре в ночь на 29 октября.

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