Достаёт в радиусе 200 км: Американский "Жнец" не выдержал встречи с российской "Красухой"

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Царьград

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Комментарии
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Сергей Храмов
Реклама для нащих РЭБ хорошая
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11 час.
СХ
Сергей Храмов
Реклама для наших РЭБ хорошая, а результаты по факту мизерные. Примеры атак по крымскому мосту, морские беспилотники по нашим кораблям и беспилотники через нашу границу.Нужно активно рабатать по уничтожению Ангосакской и Натовской военнной технике наших врагов. Наша молодежь умная и новые разработки должны мгновенно реализовываться. Для этого должны быть созданы полигоны с самым современным оборудованием и стаоками. На которых будут вестись новые разработки для запуска новинок на производстве. Сегодня кто быстрее тот и выигрывает в бою. РВСН.
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11 час.

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