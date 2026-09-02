🤝 Сербский спелеолог Акшамович поделился планами дальнейшего сотрудничества с крымскими коллегами Организаторами международной экспедиции в пещеру Крубера в Абхазии выступили крымчане, в том числе председатель отделения Русского географического общества в РК Геннадий Самохин, который также инициировал для иностранных коллег встречи с представителями КФУ им.