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После смерти футболиста Лесина в Сочи СК возбудил уголовное дело

После смерти футболиста Лесина в Сочи СК возбудил уголовное дело

После смерти футболиста Лесина в Сочи СК возбудил уголовное делоСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 30-летнего футболиста Алексея Лесина.

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