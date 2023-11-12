После смерти футболиста Лесина в Сочи СК возбудил уголовное дело

После смерти футболиста Лесина в Сочи СК возбудил уголовное делоСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 30-летнего футболиста Алексея Лесина.
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