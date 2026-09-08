Бурлаков развеял миф о влиянии гаджетов на качество сна

Врач-диетолог Александр Бурлаков развеял мифы о гаджетах и сне: радиоволны смартфонов и Wi-Fi не влияют на качество сна, но использование телефона перед сном и зарядка под подушкой таят реальные риски.
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