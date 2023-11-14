Хозяин дома, который бывший арендатор сдал другим жильцам, вынужден жить в своем фургоне

Вашингтонский домовладелец, сдававший свой дом в аренду, чтобы оплатить обучение в школе пилотов, говорит, что теперь живет в своем фургоне, поскольку не может выселить своего арендатора, который, по его словам, задолжал почти 50 тыс.
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