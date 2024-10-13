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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов пропустил 5 шайб от «Калгари» в 1-м матче в сезоне НХЛ. Он отразил 26 из 31 броска

«Филадельфия» проиграла «Флэймс» (3:6) на выезде в рамках регулярного чемпионата НХЛ.  Российский вратарь «Флайерс» впервые сыграл в этом сезоне и отразил 26 бросков из 31.

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