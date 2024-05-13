Синоптик Ильин рассказал, когда в Тульскую область вернется тепло

В период с 13 по 17 мая в Тульской области ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями без существенных осадков в первой половине и с дождями, местами умеренного характера, в конце рабочей недели.
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