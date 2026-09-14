Гватемала: Член местного совета Усуматлана в департаменте Сакапа был ранен после того, как стал жертвой вооруженного нападения возле отметки 138 километра на Рута Интерамерикана в Эстансуэле во второй половине дня 13 сентября.
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