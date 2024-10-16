Автоэксперт Гусаров прокомментировал инициативу о снижении возраста для управления транспортом

Он выразил мнение, что для этого должен быть ряд специальных возможностей В беседе с журналистами «Вечернего Санкт-Петербурга» автоэксперт Александр Гусаров оценил инициативу депутата Михаила Ветрова по снижению возрастного порога для управления транспортными средствами с 18 до 16 лет.