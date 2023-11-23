Просветители из более чем 30 стран подали заявки на участие в премии "Знание"

Конкурсанты из более чем 30 стран подали заявки на участие в премии "Знание", заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета российского общества "Знание" Сергей Кириенко.
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