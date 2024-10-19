В Вязьме возведут новый производственный комплекс завода аэрозольных баллонов

Василий Анохин: Расширение производства позволит создать новые рабочие места для жителей района Вяземское предприятие по выпуску аэрозольных баллонов «Румопак» вдвое увеличит объем изготавливаемой продукции.
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