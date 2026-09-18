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Царьград

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На трассе М-5 «Урал» под Сысертью образовался затор из-за фуры

На трассе М-5 «Урал» под Сысертью образовался затор из-за фуры

На 170-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», известной как Челябинский тракт, днем 18 сентября скопилось значительное количество автомобилей.

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