Все были в сборе. Украина подтвердила ювелирный удар по базе на Сумщине: "Долго висел дрон", а потом пришёл "Искандер"

Украинская сторона подтвердила ювелирный удар Вооружённых сил России по базе ВСУ в Сумской области. По данным противника, все были в сборе в момент удара по полигону, над которым "долго висел дрон", а затем пришёл "Искандер".
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