Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Под придлогом "защиты" втягивают в войну.Или я умный ,или в мире идиоты,это же очевидно!Министр обороны Б...
  • Eduard
    НАТО никогда и никого не защищает,это просто слова!Министр обороны Б...
  • Eduard
    Видали,всех в войну втягивает.Воевать с ядерными державами бесполезно!Министр обороны Б...

Группа конгрессменов призвала разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ

Группа конгрессменов призвала разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить киевской стороне бить оружием Соединенных Штатов по территории Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Надо бы и группе депутатов ГосДумы во главе с Володиным обратиться к министру Обороны РФ Белоусову с предложением по ответным зеркальным мерам в отношении США. Если укрошумерские террористы нанесут удар по территории РФ с использованием америкосовского оружия, то РФ нанесет удар по территории США с использованием российского оружия, а США будут считаться участником боевых действий на стороне УкРуины. Почему наши депутаты ГД во главе с Володиным не выступили в ответ на заляпуху конгресса США аналогичной инициативой?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх