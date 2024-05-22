Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала шефа Пентагона Ллойда Остина разрешить киевской стороне бить оружием Соединенных Штатов по территории Российской Федерации.
Группа конгрессменов призвала разрешить Киеву бить оружием США по территории РФ
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АндрейБорков
Надо бы и группе депутатов ГосДумы во главе с Володиным обратиться к министру Обороны РФ Белоусову с предложением по ответным зеркальным мерам в отношении США. Если укрошумерские террористы нанесут удар по территории РФ с использованием америкосовского оружия, то РФ нанесет удар по территории США с использованием российского оружия, а США будут считаться участником боевых действий на стороне УкРуины. Почему наши депутаты ГД во главе с Володиным не выступили в ответ на заляпуху конгресса США аналогичной инициативой?
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