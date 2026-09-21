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Воронежские новости

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Мужчину на велосипеде сбили на пешеходном переходе на Крынина в Воронеже

Мужчину на велосипеде сбили на пешеходном переходе на Крынина в Воронеже

Авария произошла на пешеходном переходе по улице Крынина. Водитель авто врезался в мужчину, ехавшего на велосипеде.

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