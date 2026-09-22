Бойцы «Центра» завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье

МО РФ заявило об окружении крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Группировка «Центр» продолжает наступление в направлении Александровки.
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