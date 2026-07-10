Тысячи людей в Будапеште вышли на митинг против премьера Мадьяра

В Будапеште тысячи людей вышли на митинг против инициативы премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, направленной на изменение конституции страны и досрочное прекращение полномочий президента Тамаша Шуйока.
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