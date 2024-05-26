«Новый уровень комфорта»: 65 лет назад советский лайнер Ил-18 совершил первый пассажирский рейс 20 апреля 1959 года советский самолёт Ил-18 совершил первые пассажирские рейсы по маршрутам Москва — Адлер и Москва — Алма-Ата.