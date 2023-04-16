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Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон обратился с Пасхальным посланием к православным верующим

Пасхальное послание Преосвященнейшего СИМОНА, епископа Шахтинского и Миллеровского пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Шахтинской епархии Русской Православной Церкви Возлюбленные о Господе Воскресшем всечестные пастыри, диаконский и монашеский чин, боголюбивые чада кафедрального града Шахты и всей паствы епархии Шахтинской! Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное, правды нам возсия Солнце.

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