Епископ Шахтинский и Миллеровский Симон обратился с Пасхальным посланием к православным верующим

Пасхальное послание Преосвященнейшего СИМОНА, епископа Шахтинского и Миллеровского пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Шахтинской епархии Русской Православной Церкви Возлюбленные о Господе Воскресшем всечестные пастыри, диаконский и монашеский чин, боголюбивые чада кафедрального града Шахты и всей паствы епархии Шахтинской! Яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть, Пасха чистительная, и паки из гроба красное, правды нам возсия Солнце.