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Синоптик Цыганков: В Москве на следующей неделе будут перепады температуры

Синоптик Цыганков: В Москве на следующей неделе будут перепады температуры

На территории Москвы на протяжении следующей недели будут фиксироваться перепады температуры. Соответствующее заявление в рамках беседы с RT сделал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

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