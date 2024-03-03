Синоптик Цыганков: В Москве на следующей неделе будут перепады температуры

На территории Москвы на протяжении следующей недели будут фиксироваться перепады температуры. Соответствующее заявление в рамках беседы с RT сделал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
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