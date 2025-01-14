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Царьград

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Беспрецедентный провал обороны. Катастрофа и обвал фронта: Тяжелейшая ситуация в Торецке. Тыловые бригады массово идут в атаку в Часовом Яре

Беспрецедентный провал обороны. Катастрофа и обвал фронта: Тяжелейшая ситуация в Торецке. Тыловые бригады массово идут в атаку в Часовом Яре

Сразу на двух важнейших участках Донецкого фронта отметился беспрецедентный провал обороны. Динамика развития боёв продолжает нарастать даже в Часове Яре, сражения за которой продолжаются с апреля 2024 года.

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