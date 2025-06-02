Давайте знакомиться! 👋👋👋 В 1-й профильной смене "ЛТО "Пчелка" оздоровительного лагеря "Золотой Колос" состоялось вечернее мероприятие "Вечер знакомств".
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Давайте знакомиться! 👋👋👋 В 1-й профильной смене "ЛТО "Пчелка" оздоровительного лагеря "Золотой Колос" состоялось вечернее мероприятие "Вечер знакомств".