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Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии авторов The Athletic, Эвасон – 2-й, Киф – 3-й

Приз вручается лучшему тренеру НХЛ по итогам регулярного чемпионата НХЛ Издание The Athletic провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.

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