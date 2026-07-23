Грузия: Несовершеннолетний погиб и еще трое человек получили ранения в результате перестрелки на пересечении улиц Акакия Шанидзе и Акакия Хорава в тбилисском районе Вера в вечерние часы по местному времени 22 июля.
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