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Контрафронт

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Грузия: Несовершеннолетний погиб и еще трое человек получили ранения в результате перестрелки на...

Грузия: Несовершеннолетний погиб и еще трое человек получили ранения в результате перестрелки на пересечении улиц Акакия Шанидзе и Акакия Хорава в тбилисском районе Вера в вечерние часы по местному времени 22 июля.

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