Медведев назвал пособником террористов НПО, обратившуюся по поводу него в МУС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X (бывший Twitter) назвал пособником террористов НПО Международную федерацию прав человека (FIDH), связанную с миллиардером Джорджом Соросом, которая потребовала от Международного уголовного суда выдать ордер на его арест.