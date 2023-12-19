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WSJ: США и ЕС обсуждают сопровождение судов в Красном море для защиты перевозок

WSJ: США и ЕС обсуждают сопровождение судов в Красном море для защиты перевозок

Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают сопровождение судов в Красном море для защиты перевозок от нападений боевиков движения "Ансар Аллах" (хуситов), которые контролируют значительную часть Йемена, в том числе - побережье Красного моря.

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