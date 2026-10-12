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Журнал «Профиль»

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Число людей, живущих в крайней бедности, достигло 1,2 млрд

Число людей, живущих в крайней бедности, достигло 1,2 млрд

Количество людей, живущих в условиях многомерной бедности, впервые с 2010 года увеличилось и достигло 1,2 млрд человек.

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