Театр абсурда
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Театр абсурда

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Проект «Пятая колонна»: проклявшая Россию «художница» вернулась нищая и больная, чтобы жить на мамину пенсию

Проект «Пятая колонна»: проклявшая Россию «художница» вернулась нищая и больная, чтобы жить на мамину пенсию

БлокнотРУ Как же громко они хлопали дверью в надежде, что за рубежом их будут носить на руках.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Гнать её в шею из России.
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13 час.
Леонид Руси
Рассчитывана на западные субсидии... И такой облом... Рыжая бестия!
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12 час.
Владимир Елкин
Зачем нам в России такие сучки? Она не наделала дел на какую-нибудь статью УК РФ? Пусть поработает под охраной на швейном производстве лет 10!
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8 час.

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