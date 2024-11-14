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Спички - не игрушка

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Из жизни насекомых: паническая суета в ожидании дезинсектора

Из жизни насекомых: паническая суета в ожидании дезинсектора

Признаюсь, более смрадных деньков в информационной курной избе давненько не припоминаю, что-либо читать (тем более, анализировать) сил просто нет.

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