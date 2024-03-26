Baza: неадекват с ножом устроил резню в компьютерном клубе Фрязино

ИМ

Ильдус Мамлеев

Снова [сам по себе, всплывает вопрос] о самозащиты населения, всеми возможными способами, оружие, коротко ствол, сейчас это вообще очень актуально когда, у нас в России проживают более 3 миллионов таджиков, потенциальных террористов и убийц! Не надо только говорить, что таджики здесь "не при делах"! Что они вытворяли с русскими в Таджикистане! А мы им всё прощаем и предоставляем и гражданство [русский язык учить они не хотят!], все льготы на уровне с россиянами [а служить и защищать свою новую Родину они не хотят]. Нам русским всё это надо? Сколько ещё всё это будем терпеть! Даже у самых терпеливых может "болты срезать", тогда их будете судить как террористов?