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Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву экстрадируют в РФ

Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву экстрадируют в РФ

Экс-судью Елену Хахалеву, о задержании которой в Баку стало известно в минувший понедельник, планируется экстрадировать в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в азербайджанских правоохранительных органах.

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