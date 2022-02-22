«Понятно, что для американцев Украина — поле сражения с Россией», — сенатор Цеков рассказал, что последует за принятием независимости ЛНР и ДНР

Сенатор Сергей Цеков высказался о ситуации в Украине, в которую была вовлечена Россия и отметил, что решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет не последним.
Популярные статьи
- «Немного полежал в больнице, хватит» — немощного Жириновского срочно вызывают на работу
- «Войны не будет», — Ксения Собчак высказалась по поводу независимости ЛНР и ДНР
- «Сегодня страна просыпается с долларом по 80 и евро по 90. Что дальше?!» — озвучен список последствий подписания указа о независимости ЛНР и ДНР
Свежие комментарии