Popcaketv

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«Понятно, что для американцев Украина — поле сражения с Россией», — сенатор Цеков рассказал, что последует за принятием независимости ЛНР и ДНР

«Понятно, что для американцев Украина — поле сражения с Россией», — сенатор Цеков рассказал, что последует за принятием независимости ЛНР и ДНР

Сенатор Сергей Цеков высказался о ситуации в Украине, в которую была вовлечена Россия и отметил, что решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет не последним.

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