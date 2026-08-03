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Аргументы недели

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Японские мужчины платят зрелым женщинам, чтобы те стали им «мачехой»

Японские мужчины платят зрелым женщинам, чтобы те стали им «мачехой»

Японское общество, которое ещё недавно казалось Западу образцом дисциплины, трудолюбия и социальной гармонии, сегодня переживает самый глубокий кризис межличностных отношений за всю свою новейшую историю.

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