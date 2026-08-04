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Регионы России

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РЦ «Ленты» в Ленобласти временно ограничил приём товаров после атаки БПЛА

РЦ «Ленты» в Ленобласти временно ограничил приём товаров после атаки БПЛА

Распределительный центр (РЦ) ритейлера «Лента» в Ленинградской области временно приостановил приём товаров от поставщиков в связи с пожаром, возникшим после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины 4 августа.

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