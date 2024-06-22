Заместитель главы администрации Владимира по экономике покинул свой пост

Последним днем работы Владислава Попова в должности заместителя стал 21 июня.В связи с переходом на другое место работы, 21 июня свой пост заместителя главы администрации города Владимир покинул Владислав Попов.
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