Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в настоящий момент лишена доступа к системе связи Starshield.
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