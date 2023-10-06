В Крыму в Мраморной пещере состоится закрытие концертного сезона

В субботу 7 октября в Мраморной пещере состоится закрытие концертного сезона. По информации организаторов, Камерный состав Крымского академического симфонического оркестра подарит зрителям новую программу.
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