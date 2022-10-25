Тульский бизнес-омбудсмен защитил права предпринимателя в суде

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области Александру Головину обратилась индивидуальный предприниматель с жалобой на ее незаконное привлечение к административной ответственности органом муниципального контроля администрации Узловского района.
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