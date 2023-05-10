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«Может начаться через два месяца»: Предсказание Хазина о новом конфликте вызвало тревогу журналистов

«Может начаться через два месяца»: Предсказание Хазина о новом конфликте вызвало тревогу журналистов

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в интервью на YouTube-канале предположил начало нового военного конфликта, который всколыхнёт мир уже через два месяца, чем встревожил журналистов.

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