«Может начаться через два месяца»: Предсказание Хазина о новом конфликте вызвало тревогу журналистов

Российский политолог и экономист Михаил Хазин в интервью на YouTube-канале предположил начало нового военного конфликта, который всколыхнёт мир уже через два месяца, чем встревожил журналистов.
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