В Курской области сбита управляемая авиабомба ВСУ Средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве над Курской областью уничтожена управляемая авиационная бомба ВСУ.
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В Курской области сбита управляемая авиабомба ВСУ Средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве над Курской областью уничтожена управляемая авиационная бомба ВСУ.
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