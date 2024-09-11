Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    повесить полную стоимость нового вертолёта на родителей этих выродковВ Ноябрьске ЯНАО ...
  • Светлана Зуева
    Работаем,подполье! Выбьем всю фашистскую нечисть с родной земли!!!!Украинское сопрот...
  • Иван Петров
    Харрис, если бы Путин был Президентом США, у вас была бы нормальная странаХаррис: Если бы Т...
В Курской области сбита управляемая авиабомба ВСУ

В Курской области сбита управляемая авиабомба ВСУ Средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве над Курской областью уничтожена управляемая авиационная бомба ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх