Высшее руководство Ирана отдало приказ военному командованию Исламской республики на фоне растущих угроз со стороны США и Израиля привести в полную готовность децентрализованную доктрину так называемой «мозаичной обороны».
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