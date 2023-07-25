Посла России в Молдавии вызовут в МИД из-за антенн на крыше посольства

Министерство иностранных дел Молдавии вызовет посла России Олега Васнецова для дачи объяснений по поводу «подозрительного» оборудования на крыше посольства — власти республики предполагают, что оно якобы могло быть использовано для шпионажа.
Министерство иностранных дел Молдавии вызовет посла России Олега Васнецова для дачи объяснений по поводу «подозрительного» оборудования на крыше посольства — власти республики предполагают, что оно якобы могло быть использовано для шпионажа.
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