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Посла России в Молдавии вызовут в МИД из-за антенн на крыше посольства

Посла России в Молдавии вызовут в МИД из-за антенн на крыше посольства

Министерство иностранных дел Молдавии вызовет посла России Олега Васнецова для дачи объяснений по поводу «подозрительного» оборудования на крыше посольства — власти республики предполагают, что оно якобы могло быть использовано для шпионажа.

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