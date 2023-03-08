Военное обозрение

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«Русские могут сражаться бесконечно»: американский политик заявляет о реальной угрозе со стороны Пекина, а не Москвы

«Русские могут сражаться бесконечно»: американский политик заявляет о реальной угрозе со стороны Пекина, а не Москвы

Китай десятилетиями утверждал, что его приоритетной целью является экономический рост и благосостояние граждан, однако, серьёзно увеличив военные расходы в текущем году, Пекин сделал акцент на перевооружение армии новыми высокотехнологичными образцами.

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